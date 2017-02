Le patron, c’est bien Monaco !

Dans : Ligue 1, Monaco, OGCN.

Après un bon match nul à Paris (1-1) le week-end dernier, l’AS Monaco a conforté sa place de leader de Ligue 1 en surclassant l’OGC Nice (3-0) dans le derby azuréen ce samedi. Battu pour la deuxième fois cette saison en championnat, le Gym risque de voir le PSG revenir à sa hauteur au classement.

En Côte d’Azur, et surtout en Ligue 1, c’est Monaco le patron ! Humilié à l’Allianz Riviera au match aller (4-0, 6e journée), le club de la Principauté a pris sa revanche, histoire d’envoyer un message clair à ses concurrents. Car les Aiglons n’ont pas été ridicules à Louis-II. Très solide, le Gym gênait la circulation monégasque. Mais au fil des minutes, on sentait la domination des locaux s’accentuer.

Après quelques situations intéressantes, l’ASM se procurait enfin des occasions franches en fin de première période lorsque Bernardo Silva obligeait Cardinale à sortir une belle parade ! Soulagé de voir la tête de Germain passer au-dessus, le gardien niçois permettait aux siens d’arriver à la mi-temps à 0-0. De quoi énerver les Monégasques, auteurs d’une grosse entame de deuxième période avec l’ouverture du score de Germain de la tête sur un joli centre de Mendy (1-0, 47e).

La leçon d’efficacité de l’ASM

Un but qui rendait le match plus tendu avec des duels plein d’agressivité ! Mais cela n’empêchait pas Falcao de doubler la mise (2-0, 60e), encore sur un centre de Mendy. Et l’on retrouvait le latéral gauche à l’origine du troisième but monégasque avec Lemar à la passe décisive et Falcao pour le doublé (3-0, 81e). C’était sévère pour Nice qui prenait une leçon d’efficacité, Pléa et Belhanda n’ayant pas réussi à concrétiser leurs occasions. Monaco prend trois points d’avance sur Nice, deuxième en attendant le match du PSG à Dijon ce samedi soir.