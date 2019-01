Dans : Ligue 1, FC Nantes.

La parution sur le site internet de Libération d'un article sur la disparition d'Emiliano Sala rédigé par Grégory Schneider a provoqué l'indignation de certains internautes pour la seule raison que le journaliste l'entamait par un paragraphe sur l'aspect financier du transfert de l'attaquant de Nantes à Cardiff. Et à cette occasion, Daniel Riolo a dit ce qu'il pensait de ce papier. Pour Grégory Schneider, son confrère de RMC avait dépassé les bornes et via Twitter le journaliste de Libé a livré le fond de sa pensée.

« Moi je l’ai vu Sala. Pas un mec qui me défonce peut en dire autant, à commencer par cette pipe de Daniel Riolo. Mais bon, si le journalisme te valait la considérations des gens, ça se saurait », a lancé Grégory Schneider, avant de finalement supprimer son message. Trop tard pour échapper au journaliste de RMC qui a répondu tout aussi vivement à son confrère : « Dis donc schneider je t’ai insulté moi ? Reste à ta place de blaireau de la profession ! Tu vaux rien. Tt le monde le sait. Te parler c’est déjà bcp pour moi ! ». Booba et Kaaris n'ont qu'à bien se tenir, le prochain congrès des journalistes de sport risque d'être animé.