L1 : Un brutal retour sur terre pour le PSG face au TFC

Dans : Ligue 1, PSG, TFC.

Face à une solide équipe de Toulouse, le PSG n'a pas réussi à trouver l'ouverture malgré une nette domination (0-0). Paris rate donc une occasion en or de revenir sur Monaco...

Cinq jours après son exploit contre Barcelone en Ligue des Champions, le club de la capitale française retrouvait la Ligue 1 dans son Parc des Princes. Et ce retour à la réalité s'avérait compliqué pour Paris. En manque d'inspiration, malgré deux occasions de Lucas (14e) et de Cavani (16e), les Parisiens ne trouvaient pas la faille dans la défense bien organisée du TFC en première période (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, l'entrée en jeu de Verratti (45e) changeait un peu la donne. Avec le milieu italien, le PSG affichait un autre visage. Cavani se procurait alors deux grosses occasions, mais le buteur uruguayen trouvait la transversale (52e) avant de voir son coup franc filer juste à côté (64e). Marquinhos tentait aussi sa chance de la tête sur un corner de Lucas... mais Kimpembe, à la lutte avec Amian, repoussait sur la ligne toulousaine (68e). Et au terme de six minutes de temps additionnel, les 22 acteurs en terminaient avec un triste match nul et vierge (0-0).

Paris remonte ainsi à la deuxième place, à égalité avec Nice, mais reste à trois unités de Monaco, qui s'en sort finalement bien malgré son partage de point avec Bastia. De son côté, Toulouse, qui confirme son retour en forme avec un quatrième match de suite sans défaite, passe huitième, mais se retrouve désormais à cinq points du Top 5.