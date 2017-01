L1 : Renard veut revenir entraîner pour fermer des bouches

Dans : Ligue 1, CAN 2017.

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, qu'il fera en tant que sélectionneur du Maroc, Hervé Renard a confié sa volonté de revenir un jour en Ligue 1 pour montrer de quoi il est capable.

Depuis qu'il a débuté sa carrière d'entraîneur au début des années 2000, Hervé Renard s'est spécialisé dans les sélections. D'abord brillant avec la Zambie entre 2008 et 2010 puis avec la Côte d'Ivoire en 2015, le coach tricolore a déjà remporté deux CAN. Cette année, il fera encore partie des prétendants au titre avec sa sélection marocaine, avec laquelle il affrontera la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo et le Togo dans le Groupe C à partir du 14 janvier prochain. S'il est pour l'instant pleinement concentré sur son poste de sélectionneur, Renard n'exclut pas un retour en Ligue 1 après ses piges africaines, ne serait-ce que pour faire taire les septiques après deux premières expériences mitigées à Sochaux (2013-2014) et Lille (2015).

« Ceux qui ont des doutes, je leur montrerai que c’est faux. Je suis un compétiteur, et ce sera un challenge qui me fera un jour revenir obligatoirement en Ligue 1. J’avais fait un "parcours" à Sochaux en arrivant en cours de saison, c’était dans un club qui n’avait pas de moyens extraordinaires, mais qui avait réussi à recruter à la trêve. Et de par ce bon recrutement on a fait une deuxième partie exceptionnelle. Après à Lille, le résumé est très simple : j’ai fait 13 matchs, dont 7 matchs nuls. On avait 13 points, il y en a qui ont fait beaucoup plus mal cette saison. J’ai regardé le classement, il y avait 6 équipes qui avaient 13 points ou moins cette année. Donc je ne pense pas être le plus mauvais, il faut juste me laisser un peu de temps. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas venu au bon endroit au bon moment », a lancé, dans L'Equipe, Renard, qui veut donc mettre un point d'honneur à retrouver le championnat de France.