L1 : L’Equipe fait un triomphe au PSG

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

En très grand froid avec le club de la capitale ces derniers temps en raison d’articles de « désinformation » selon le PSG, L’Equipe s’est tout de même rendu à l’évidence en ce qui concerne le domaine sportif. Le Paris Saint-Germain a totalement dominé la première partie de saison et au moment de faire le bilan, le leader de la Ligue 1 place donc 7 joueurs dans le onze type de notre championnat.

Trois défenseurs y prennent place avec Marquinhos, Thiago Silva et Meunier. Verratti se faufile au milieu de terrain tandis que Cavani, Neymar et Mbappé affolent l’attaque. Forcément, il ne reste que quelques miettes, dont l’OL profite avec Ndombélé et Mendy, tandis que le Montpelliérain Lecomte dans les buts, et Nicolas Pépé devant gagnent leur place dans ce 11 type déterminé par les votes des journalistes de la rédaction du journal. A noter que dans le détail des votes, le PSG aurait même pu placer un joueur de plus, puisqu’Areola a pris la deuxième place du classement des gardiens, devant Anthony Lopes.

Le 11 type de L’Equipe pour la première partie de saison :

Lecomte – Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Mendy – Verratti, Ndombele – Pepe, Neymar, Mbappé - Cavani