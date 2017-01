L1 : Pierre Ménès peut dire du bien d’un entraineur étranger

Dans : Ligue 1, Monaco, PSG.

C’est seulement la mi-parcours, mais cette saison, pour la première fois depuis longtemps, le titre n’est pas gagné d’avance pour le PSG. Aux yeux de beaucoup, le club de la capitale reste le favori de la Ligue 1, mais le week-end dernier, Monaco a pris la tête du championnat à la faveur d’une impressionnante victoire sur le terrain de Marseille (1-4). Un jeu offensif, peu d’accroc, un banc de touche, l’ASM impressionne Pierre Ménès, qui voit bien le club de la Principauté aller au bout, notamment grâce à l’impressionnante faculté d’adaptation de Leonardo Jardim, qui a su à chaque fois tirer le meilleur de son effectif. Et se défaire de l’étiquette d’entraineur défensif qui lui a été collée au départ.

« Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour se douter que l’AS Monaco allait avoir son mot à dire dans cette Ligue 1. Dès la 3e journée et la nette victoire, fin août, sur le PSG (3-1), le club de la principauté s’était affirmé comme un redoutable candidat. Pour en arriver là, l’équipe a parfaitement réussi sa mutation. Et il faut féliciter Leonardo Jardim. L’entraîneur portugais avait débarqué avec une ambition dans le jeu. Ça n’a pas fonctionné, mais il a su s’adapter. Il avait alors fait de Monaco une équipe très défensive, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir d’excellents résultats, notamment en Ligue des champions, avec un quart de finale perdu contre la Juventus Turin en 2015. Grâce à un recrutement parfaitement bien géré, il a de nouveau su mettre du jeu dans cette équipe. Et cette fois, ça fonctionne à merveille. On ne va pas bouder notre plaisir avec une Ligue 1 beaucoup plus passionnante que la saison dernière, où Paris avait tué tout suspense à la trêve. Mais Zlatan Ibrahimovic n’est plus là », a souligné le chroniqueur de Direct Matin, qui constate comme beaucoup que le PSG est moins impressionnant sur le Suédois, qui marchait littéralement sur la Ligue 1.