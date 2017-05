L1 : OM-Nice se jouera à guichets fermés !

Dans : Ligue 1, OM, OGCN.

Ce dimanche soir, la Ligue 1 aura les yeux tournés vers le Stade Vélodrome, où l’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice en clôture de la 36e journée du championnat. Alors que l’engouement est monté petit à petit au fur et à mesure de la semaine dans la cité phocéenne, le Stade Vélodrome aura bien sa tenue de gala à l’occasion du match face aux hommes de Lucien Favre. Effectivement, La Provence indique à l’instant que le match se disputera à guichets fermés. Ainsi, plus de 60.000 spectateurs seront présents pour assister au choc entre Niçois et Marseillais. Seuls les groupes de supporters ont encore des tickets à distribuer pour assister au match.