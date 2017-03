L1 : Le football français scindé en trois groupes

Dans : Ligue 1.

Cette semaine, la LFP et la DNCG ont publié les comptes définitifs des clubs professionnels français en ce qui concerne la saison 2015-16.

Les résultats sont en amélioration et évitent même le traditionnel déficit pour la première fois en huit ans. L’étude précise des chiffres a même permis à la LFP de distinguer trois groupes de clubs : les riches, les moyens et les pauvres, façon de parler bien entendu. Du côté des riches, il s’agit de ceux dont la masse salariale chargée monte au-delà de 70 ME dans la saison. On y retrouve le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Voici donc les grands de France.

Derrière, se trouvent ceux qui ont les moyens de jouer les places restantes en Coupe d’Europe, ceux dont la masse salariale se retrouve entre 30 et 70 ME dans la saison. Il s’agit de Bordeaux, Lille, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier et Nice.

Enfin, les pauvres de la Ligue 1 sont tout de même bien plus nombreux, puisque 10 équipes y figurent. Il s’agissait, pour la saison 2015-16, de Caen, Toulouse, Nantes, Guingamp, Angers, Lorient, Bastia, mais aussi sans surprise des trois relégués qu’étaient Reims, GFC Ajaccio et Troyes.

Dans cette répartition, il n’y aura finalement eu qu’une seule surprise, celle de voir l’OM, qui appartient au premier groupe, ne pas obtenir une place européenne à la fin d’une saison qui a tout de même été particulièrement agitée en Provence.