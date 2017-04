L1 : L'OM écrase l'ASSE, Bordeaux et l'OL sont prévenus

Dans : Ligue 1, OM, ASSE.

Dans sa confrontation historique contre l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille s'est tranquillement imposé (4-0) pour s'inscrire pleinement dans la course aux places européennes.

Après la victoire de Bordeaux à Nantes, l'OM et l'ASSE n'avaient déjà plus le droit à l'erreur pour rester aux portes du Top 5. Sainté débutait donc la rencontre tambour battant, mais Monnet-Paquet butait sur Pelé, qui aurait clairement pu concéder un penalty (7e)... S'en suivait une belle réaction marseillaise, qui allait même se traduire par deux buts en dix minutes. Thauvin ouvrait d'abord la marque du pied droit sur un centre en retrait de Sanson (1-0 à la 22e). Et Gomis doublait la mise d'une magnifique reprise de volée après s'être débarrassé de Théophile-Catherine avec deux jongles (2-0 à la 32e).

Au retour des vestiaires, l'ASSE ne réagissait pas du tout et Marseille en profitait pour faire le break. Sur une ouverture de Sakai, Thauvin, en position de hors-jeu, effaçait Lacroix avant de tromper Ruffier d'une frappe croisée (3-0 à la 58e). Payet alourdissait finalement le score après une belle action collective (4-0 à la 90+2e). Grâce à ce net succès (4-0), l'OM distance son rival stéphanois à six unités, avec un match en plus, et reste à une longueur des Girondins de Bordeaux tout en revenant provisoirement à trois points de la quatrième place et de l'OL.