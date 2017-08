L1 : Jeu, set et match... Monaco humilie un bien triste OM

Dans : Ligue 1, Monaco, OM.

Le premier gros choc de la saison en Ligue 1 a été à sens unique puisque Monaco a étrillé un bien triste Olympique de Marseille (6-1). L'ASM rejoint donc le PSG en tête du championnat.

Venu pour bétonner à Monaco en alignant un étonnant 5-3-2, Rudi Garcia voyait son plan de base voler en éclats en l'espace de quelques secondes. En effet, sur sa première occasion, l'ASM ouvrait la marque grâce à une reprise croisée de Glik, esseulé au second poteau, sur un coup-franc de Lemar (1-0 à la 2e). Monaco faisait ensuite le break avec un penalty de Falcao (2-0 à la 20e), accordé pour une faute d'Amavi sur Fabinho, avant d'enchaîner avec deux nouveaux buts avant la mi-temps. Le buteur colombien s'offrait d'abord un doublé d'une tête plongeante après un coup-franc de Moutinho (3-0 à la 35e), et Diakhaby marquait sa première réalisation sous le maillot du club de la Principauté de près sur un service de Lopes (4-0 à la 45e). La messe était donc dite.

Au retour des vestiaires, l'OM revenait avec un peu plus d'allant, et se procurait une première opportunité avec Sanson (58e), mais Monaco mettait les Phocéens KO avec un nouveau but de Sidibé, qui trouvait le chemin des filets d'une tête (5-0 à la 68e). L'OM sauvait ensuite l'honneur avec un but de Cabella sur une passe de Thauvin (5-1 à la 75e), mais Monaco bouclait son spectacle en marquant un sixième but par l'intermédiaire de Fabinho sur penalty (6-1 à la 79e), pour une faute de Sakai sur Jorge. Le calvaire s'arrêtait là pour Marseille. Avec ce très net succès (6-1), le club du Rocher rejoint le PSG en tête de la L1 avec 12 points après quatre journées, alors que l'OM reste en dehors du Top 5 avec ses 7 unités.