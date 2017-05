En balade, le PSG reprend ses bonnes habitudes

Dans : Ligue 1, PSG, Bastia.

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a surclassé le Sporting Club de Bastia (5-0) ce samedi. Une victoire, entachée d’un but litigieux signé Marco Verratti, qui permet au club francilien de rester dans la course au titre et d’enfoncer la lanterne rouge.

Il n’y a pas eu de match ce samedi au Parc des Princes. Face à une équipe de Bastia inoffensive, le Paris Saint-Germain s’est baladé malgré une entame jouée sur un petit rythme. Le temps pour Lucas de se chauffer en expédiant sa frappe sur la barre (20e) avant d’ouvrir le score dans le but vide (1-0, 32e), après un caviar de Matuidi. Belle action, beaucoup plus belle que celle du but de Verratti (2-0, 35e).

Pendant que Leca s’occupait de Matuidi au sol, l’Italien, sans pitié, visait la lucarne alors que la position de hors-jeu de Draxler n’était pas sanctionnée. De quoi énerver le gardien corse ! Mais bon, le Sporting ne se révoltait pas vraiment. Confirmation après la pause puisque le PSG déroulait. L’occasion pour Guedes d’offrir le troisième but à Cavani (3-0, 76e).

Cavani rate un peno

Mais pour le doublé, l’Uruguayen devait attendre un peu. Pour commencer, El Matador voyait Leca repousser son penalty (80e). Puis c’est Marquinhos qui trouvait la faille après un excellent travail de Lo Celso (4-0, 82e). Avant le deuxième but de Cavani du pointu (5-0, 89e). Paris fait le boulot et met un tout petit peu de pression sur Monaco. De son côté, Bastia reste dernier.