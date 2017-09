Dijon - ASSE : les compos (20h sur beIN 4)

Dans : Ligue 1, Dijon, ASSE.

La compo de Dijon : Reynet – Chafik, Djilobodji, Yambéré, Rosier – Said, Xeka, Marié, Sliti - Tavares, Jeannot.

Une semaine après la défaite à Caen, Olivier Dall'Oglio opère deux changements. Haddadi laisse sa place à Rosier en défense, et Xeka remplace Amalfitano au milieu. Deux joueurs qui auront pour but de solidifier la pire défense de L1 (12 buts encaissés).

La compo de l'ASSE : Ruffier – Janko, Théophile Catherine, Perrin, Pierre Gabriel – Dabo, Selnaes, Maiga – Cabella, Diony, Bamba.

Après le nul face à Angers, Óscar García effectue quatre changements. En défense d'abord, où Théophile Catherine, de retour de suspension, remplace Lacroix. Dans l'entrejeu ensuite, où Selnaes et Maiga remplacent Pajot, qui est suspendu, et Dioussé. Et en attaque enfin, où Bamba prend le relais d'Hamouma, blessé au mollet.