Bastia - OL : Terrain envahi, les joueurs lyonnais attaqués !

Dans : Ligue 1, OL, Bastia.

L'échauffement a été interrompu sur le terrain de Furiani à quelques minutes du coup d'envoi du match entre Bastia et Lyon ce dimanche. En effet, des supporters corses sont entrés sur la pelouse et sont venus en découdre avec des joueurs de l'OL, notamment Anthony Lopes. Dans la confusion générale, l'effectif rhodanien a réussi à rentrer vers les vestiaires pour se protéger. On ne voit pas comment le match pourra débuter à 17h !