Bastia - OL : Scandalisée, l'UNFP réclame des sanctions !

Dans : Ligue 1, OL, Bastia.

L'UNFP n'a pas tardé à réagir aux graves incidents intervenus dimanche avant le match Bastia-OL sur la pelouse de Furiani. Pour le syndicat des joueurs, ces événements doivent être très lourdement sanctionnés, et vite. « 😡Envahissement du terrain à @SCBastia, des joueurs de @OL pris à partie, des débordements inadmissibles et condamnables! BASTA !!!😟 », a indiqué l'UNFP via son compte Twitter.