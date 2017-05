Bastia-OL : Le Sporting n'a toujours pas fait appel de sa sanction

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

Jeudi dernier, après une très longue délibération, la commission de discipline de la LFP infligeait une sanction au SC Bastia suite aux incidents provoqués par ses supporters lors de la réception de Lyon. Mais ce mercredi, et contrairement à ce qui semblait devoir être le cas, le club corse n'a toujours pas fait appel du match perdu sur tapis vert contre l'Olympique Lyonnais et des trois matches à huis clos. Bastia a dix jours pour interjeter appel devant la commission supérieure d'appel de la Fédération Française de Football. Un choix qui est regardé de très près du côté de Lyon bien évidemment, mais également de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, qui sont en lutte pour l'Europa League.