Bastia - OL : Le match définitivement arrêté après le chaos total !

Dans : Ligue 1, OL, Bastia.

Il ne pouvait aller autrement, et on peut même se demander comment les autorités ont pu laisser le match débuter, mais à la mi-temps de la rencontre Bastia-OL les officiels ont décidé de stopper cette rencontre. Lors de l'échauffement, les joueurs lyonnais avaient déjà été attaqués sur la pelouse par une grosse bande d'excités, mais avec 45 minutes de retard, et à priori contre la volonté des footballeurs de l'OL, le match avait tout de même débuté.

Mais au moment où l'arbitre sifflait la mi-temps sur le score de 0-0, et alors que le calme semblait être revenu, le chef de la sécurité est entré sur le terrain pour invectiver le gardien de but de Lyon qui rentrait aux vestiaires. Un chaos total s'en est suivi avec une bagarre générale ou presque, un stadier étant même vu en train de frapper un joueur de l'Olympique Lyonnais. Après plusieurs réunions dans les bureaux du stade bastiais entre les différents responsables, dont le Préfet, il a été logiquement décidé de stopper là la rencontre et de mettre fin à ce triste spectacle. Pendant ce temps, la LFP n'a toujours pas réagi à l'ensemble de ces incidents...