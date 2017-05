Accroché par Bordeaux, Saint-Etienne dit presque adieu à l'Europe

Dans : Ligue 1, ASSE, Bordeaux.

Saint-Etienne est revenu deux fois au score, mais n’a pas pu s’imposer face à Bordeaux ce vendredi (2-2). Un résultat qui ne fait surtout pas les affaires de l’ASSE, quasiment sortie de la course à l’Europe.

Match pour les places européennes ce vendredi dans le Chaudron pour entamer cette 36e journée, avec Saint-Etienne aux prises avec Bordeaux. Les deux équipes ont joué le coup à fond, même si la rencontre a eu du mal à se lancer dans le silence inhabituel de Geoffroy-Guichard, les supporters faisant grève. Mais avant la pause, cela s’animait sérieusement avec un pénalty discutable transformé par Ounas (0-1, 42e). Dans la foulée, après une déviation d’Hamouma au cœur de la surface, Béric faisait preuve de sang-froid pour égaliser avant la pause (1-1, 45e).

Cela repartait aussi fort avec le but de Laborde, qui avait bien suivi un ballon au second poteau (1-2, 50e). Mais une fois encore, après un pénalty non sifflé pour les Verts, ces derniers parvenaient à égaliser par Pajot, qui poussait le ballon suffisamment pour qu’il franchisse la ligne après un cafouillage (2-2, 65e). Le dernier quart d’heure était décousu, chaque équipe tentant d’enlever la mise, mais personne n’y arrivait. Le rouge de Pallois pour un tacle grossier au cours des arrêts de jeu n’y changeait rien. Résultat, si Bordeaux limite la casse dans son duel face à Marseille, Saint-Etienne peut presque officiellement dire adieu à l’Europe, même si cela pourrait dépendre d’une victoire du PSG en finale de la Coupe de France et de performances miraculeuses dans les derniers matchs.