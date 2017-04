A Toulouse, Nice perd pratiquement le titre

Dans : Ligue 1, TFC, OGCN.

Toujours prétendant au titre avant son match à Toulouse ce dimanche après-midi, l’OGC Nice a visiblement laisser passer sa chance en concédant le match nul au Stadium (1-1).

Sans Mario Balotelli, remplaçant au coup d’envoi face à Toulouse ce dimanche, l’OGC Nice dominait nettement le premier acte. Plein de maîtrise, les hommes de Lucien Favre auraient pu ouvrir le score à plusieurs reprises. Seul face au but, Mickaël Le-Bihan ratait l’immanquable à la fin du premier quart d’heure de jeu (13e) seul face à Alban Lafont. Plus tard, Jean-Michael Seri (18e) ne parvenait pas non plus à battre le jeune international espoir français, vigilant sur un bon coup-franc de l’international ivoirien. Enfin, les Aiglons auraient pu obtenir un pénalty alors que Valentin Eysseric était accroché dans la surface par le jeune Issa Diop (37e).

Contre le cours du jeu, ce sont finalement les hommes de Pascal Dupraz qui parvenaient à ouvrir le score par l’intermédiaire de Corentin Jean (57e). Prêté par l’AS Monaco, le jeune avant-centre du TFC profite d’un cafouillage dans la surface du Gym et d’un mauvais dégagement de Paul Baysse pour donner l’avantage aux siens. Un avantage de (très) courte durée puisqu’à peine deux minutes plus tard, c’est Valentin Eysseric qui égalisait pour l’OGCN (59e). La frappe de l’ancien stéphanois était absolument imparable pour Alban Lafont, qui s’inclinait.

Au terme d’un deuxième acte équilibré où Jean-Michael Seri, encore lui, ou Mario Balotelli, auraient pu donner la victoire à l’OGC Nice (77e, 89e), les deux équipes se quittaient finalement sur un score de parité. Vraisemblablement, la fin des espoirs de titre pour les Azuréens, désormais relégués à six points du PSG et à quatre points de l’ASM qui compte deux matchs de retard.