Portugal : Cristiano Ronaldo est modeste... si si c'est vrai

Encore décisif sous le maillot du Portugal face à la Hongrie samedi (3-0), Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l'histoire du football mondial.

Alors que sa sélection portugaise était dans l'obligation de gagner pour suivre le rythme infernal de la Suisse dans le Groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Cristiano Ronaldo s'est montré au rendez-vous contre la Hongrie. En inscrivant un doublé, d'une frappe de loin (36e) et sur un coup-franc direct (65e), le joueur du Real Madrid a grandement aidé son équipe tout en soignant ses statistiques internationales. En effet, en marquant son 70e but sous le maillot lusitanien en 137 sélections, CR7 est devenu le cinquième meilleur buteur de l'histoire des sélections, derrière Puskás (84 buts avec la Hongrie), Pelé (77 buts avec le Brésil), Kocsis (75 buts avec la Hongrie) et Klose (71 buts avec l'Allemagne). Une performance historique qu'il a tenu à mettre de côté.

« Mon 70e but en sélection ? Je sais combien de buts je marque, mais mes objectifs personnels ne sont pas importants. La chose la plus importante, c'est d'avoir gagné. Nous sommes toujours en lice pour la Coupe du Monde 2018. Nous avons commencé le match timidement, mais nous avons bien réagi. Le premier but a tout changé. L'équipe est très bonne, avec de bons jeunes », a déclaré, au micro de la RTP, Cristiano Ronaldo, qui n'en fait donc pas des tonnes sur ses performances individuelles avec le Portugal.