PB : L'Ajax va rebaptiser l'Amsterdam ArenA en Johan Cruyff Arena

Dans un communiqué, l’Ajax Amsterdam a annoncé mardi soir qu’un accord avait été trouvé avec le conseil d’administration de l’Amsterdam Arena et la mairie d’Amsterdam afin que le stade de la ville néerlandaise devienne la Johan Cruyff Arena. Avant cela, les autorités avaient demandé l’autorisation à la famille du légendaire footballeur, décédée le 24 mars 2016, et Jordi Cruyff avait répondu que cela était un honneur et une joie que le stade, où l'OL jouera la semaine prochaine en Europa League, soit rebaptisé du nom de son père. Cette modification devrait intervenir dans les six prochains mois, tandis que dans le même temps, une rue, une place ou un pont d’Amsterdam portera aussi le nom de Johan Cruyff.