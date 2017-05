Naples : Un détail à 39 ME et Maradona pourra revenir

Visiblement, Diego Maradona, qui multiplie les apparitions médiatiques dans le monde entier, s’ennuie quand même du monde du football.

A 56 ans, El Pibe de Oro n’a plus été proche d’un terrain depuis son passage aux Emirats Arabes Unis en 2012. Depuis quelques mois, il fait toutefois le forcing pour revenir à Naples, où il a connu les meilleurs moments de sa carrière de joueur. « Si les fans le veulent, alors oui », a ainsi répondu le champion du monde 1986 à la question d’un éventuel retour à Naples.

Reste à savoir si le président du Napoli l’entend de cette oreille, Maradona pouvant être difficile à gérer avec les commandes d’un club aussi important. Mais surtout, demeure toujours un énorme problème. Malgré des discussions ces dernières années et quelques accords, le gros de son évasion fiscale et de sa fraude au fisc italien n’est pas réglé, et l’Argentin doit toujours quelques 39 millions d’euros, intérêts compris, à l’état italien. Nul doute que, s’il revenait à Naples, son salaire n’irait pas directement dans sa poche dans ces conditions.