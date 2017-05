Real Madrid : Quand Zidane rêve de dribbler comme Benzema

Dans : Liga, Ligue des Champions.

C’est certainement le geste qui a scellé le sort de cette demi-finale. A l’heure où l’Atlético Madrid n’était plus qu’à un but de remettre les compteurs à zéro sur l’ensemble des deux matchs, Karim Benzema a effectué l’action décisive du match. Seul sur le côté gauche vers le poteau de corner, l’attaquant français a semé trois adversaires, grâce à un changement de direction soudain, un double contact, puis un autre le long de la ligne de but, sur un fil. Si cette action n’entre dans aucune ligne statistique, elle a débouché sur le but d’Isco et a mis un terme total au suspense. Au point de bluffer Zinedine Zidane, qui malgré son talent, sa technique et sa créativité, n’a toujours pas compris.

« Ce qu’il a réalisé sur le but est incroyable. Je lui a demandé comment il avait fait pour éliminer de la sorte trois adversaires dans un si petit espace et lui-même n’a pas su me dire », a expliqué le coach du Real Madrid, qui porte souvent aux nues Cristiano Ronaldo, à juste titre, mais demeure un admirateur du travail collectif et du talent de Karim Benzema, auteur d’un match quasiment parfait ce mercredi soir.