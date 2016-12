Real : James Rodriguez provoque un clash avant le mercato

Dans : Liga, Mercato.

Malgré la victoire en finale du Mondial des clubs contre Kashima Antlers (4-2) dimanche, tous les joueurs du Real Madrid n’étaient pas ravis. De son côté, James Rodriguez ne parvenait pas à cacher sa déception après avoir passé les 90 minutes sur le banc des remplaçants.

Affecté, le Colombien a carrément ouvert la porte à un départ cet hiver. « Je ne peux pas garantir que je vais continuer, a réagi le milieu offensif en zone mixte. J’ai des offres et j’ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid mais je veux plus jouer. Je veux rester mais il faut se préparer à tout et trouver des portes de sortie. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer la finale, mais je suis heureux du titre. » Autant dire que cette réaction n’a pas plu au Real.

Déjà opposés au départ du Colombien, les dirigeants madrilènes ont décidé de le retenir, sauf si un club acceptait de payer les 500 millions d’euros de sa clause libératoire… De quoi provoquer des tensions entre James Rodriguez et ses supérieurs dont l’entraîneur Zinédine Zidane, précise Marca. Sans compter que l’ancien Monégasque n’a pas facilité la tâche de son agent Jorge Mendes qui avait prévu une stratégie pour lui trouver une porte de sortie. En résumé, le milieu de 25 ans s’est mis dans une drôle de situation, lui qui était notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain.