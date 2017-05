Real : Entraîner le Real, c'est « usant » et Zidane adore ça

Dans : Liga.

Entraîneur du Real Madrid depuis un an et demi maintenant, Zinédine Zidane s’apprête à vivre une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, et reste en titre pour devenir le prochain champion d’Espagne. Un bilan exceptionnel qui souligne un travail de tous les instants pour l’ancien joueur de l’Equipe de France. Un travail « usant » comme l’a confirmé le principal intéressé en conférence de presse.

« Je pense uniquement à ce que je fais jour après jour, ce qui me reste de la saison, et à rien d'autre. Oui, c'est usant, je sais où je suis. Mais je l'ai voulu, je suis content et je profite chaque jour de ce que j'ai, parce que je sais qu'un jour ça va s'arrêter. Je ne sais pas quand et ce n'est pas ma préoccupation » a expliqué l’entraîneur madrilène, conscient que sa place reste fragile, tant Florentino Pérez est un adepte de l’instabilité au poste d’entraîneur du Real Madrid…