Real : Cristiano Ronaldo incertain, Bale connaît sa sanction

Dans : Liga, Foot Europeen.

A la veille du déplacement à Eibar, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo ne s’est pas entraîné avec le reste du groupe. Le Portugais est donc incertain selon son entraîneur Zinédine Zidane.

« Il a ressenti quelque chose, mais rien de grave, a confié le Français, sans donner plus de détails. Ce matin, il ne s'est pas entraîné avec nous. Comme vous le savez, tous les matchs sont importants mais le plus important c'est que le joueur aille bien. Nous verrons comment se sent Cristiano. » A noter que les Merengue seront privés de Gareth Bale qui a écopé de deux matchs de suspension après son expulsion contre Las Palmas (3-3) mercredi.