Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, CR7 se fait lyncher

Dans : Liga, Foot Europeen.

Dans l'éternel débat entre les supporters de Lionel Messi et ceux de Cristiano Ronaldo pour savoir qui est le meilleur joueur du monde, la star argentine du FC Barcelone a reçu ce samedi le suffrage de Hristo Stoichkov. La star bulgare du football, qui a décroché le Ballon d'Or 1994, n'a lui aucune hésitation dans cette opposition, car Stoichkov ne voit pas vraiment comment Lionel Messi doit être comparé à un Cristiano Ronaldo dont il n'est clairement pas fan.

Sur SFR Sports, l'ancien joueur du Barça est clairement du côté de l'Argentin. « Très souvent on compare Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais Messi on le compare avec Pelé, Maradona, Cruyff, que des symboles du football mondial. Alors que Cristiano Ronaldo, on le compare uniquement à Leo Messi. C'est ça la différence. L'un c'est Dieu. L'autre…il peut arriver un jour à faire quelque chose », a lancé sans prendre des gants Hristo Stoichkov. Cela ne fera pas changer d'avis les supporters de Cristiano Ronaldo et évidemment encore moins ceux de Lionel Messi.