Liga : Umtiti élu meilleur renfort du Barça loin devant Digne

Transféré l'été dernier de l'Olympique Lyonnais au FC Barcelone, Samuel Umtiti s'est mis les supporters du club catalan dans la poche grâce à une première moitié de saison très réussie. Et dans un sondage réalisé ce mardi par le quotidien sportif Mundo Deportivo, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais a tout simplement été désigné comme étant le meilleur renfort du dernier mercato du Barça. Acheté à l'OL pour 25ME, Samuel Umtiti est considéré comme une bonne affaire, obtenant une moyenne de 8,25 sur 10 auprès des socios barcelonais, l'international tricolore devançant très nettement sur le podium Denis Suarez (6,25) et André Gomes (6,24).

A noter que l'autre défenseur français recruté au mercato estival par le FC Barcelone au PSG, à savoir Lucas Digne, est classé quatrième avec 6,06 sur 10 de moyenne. Pour les supporters du Barça, les deux plus mauvais renforts sont le gardien de but Jasper Cillessen (4,41) et l’attaquant Paco Alcacer (4,2).