Barcelone : Neymar reçoit un énorme hommage

Dans : Liga, Foot Europeen.

Neymar n'a pas marqué samedi après-midi lors de la victoire du FC Barcelone contre Bilbao, mais le joueur brésilien a largement contribué à ce succès. Parfois critiqué ces derniers mois, notamment parce qu'il ne trouvait plus le chemin des filets, Neymar a reçu un soutien ferme et déterminé de Luis Enrique. L'entraîneur du Barça a tenu à souligner l'apport énorme de Neymar dans les performances du club catalan, et l'a fait publiquement histoire que tout le monde prenne conscience de cela.

Des propos très appuyés qui vont certainement faire plaisir au Brésilien. « Neymar a été spectaculaire. Sa capacité à dribbler, déborder et créer le surnombre est imparable. Mais également sa capacité à aider l'équipe, à défendre et à redescendre récupérer des ballons. Qu'il n'ait pas marqué est anecdotique, il a offert le premier but et c'est un joueur vital pour nous », a confié Luis Enrique, histoire de mettre le projecteur sur Neymar, qui malgré son énorme talent a tendance à disparaître cette saison derrière le duo Lionel Messi-Luis Suarez. Grâce au coach du FC Barcelone, le joueur brésilien retrouve son rang et la MSN son lustre...