PL : Rooney mise sur le rouge, il perd 600.000 euros en 2h au casino

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Guère à la fête cette saison avec Manchester United, Wayne Rooney semble avoir récemment noyé son chagrin dans le jeu. En effet, selon l'édition dominicale du Sun, le joueur anglais de Manchester United aurait récemment perdu près de 600.000 euros en l'espace de deux heures dans un casino de sa ville. Selon un témoin cité par le tabloïd anglais, Rooney semblait dans un état second, mais pas ivre, et il misait énormément à chaque fois, notamment sur le rouge. Et plus il perdait, plus le joueur mancunien misait d'argent, au point de lâcher 600.000 euros.

Le Sun précise que l'épouse de Wayne Rooney était alors en voyage au moment des faits, mais qu'en constatant que les finances familiales avaient été touchées par cette sortie nocturne, elle aurait sérieusement secoué son mari. Car ce n'est pas la première fois que le footballeur dérape ainsi dans un casino et Mme Rooney, femmes d'affaires avisée, n'apprécierait pas la plaisanterie.