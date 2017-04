PL : Meilleur joueur de la saison, les six candidats

Dans : Premier League, Foot Europeen.

L’association des joueurs professionnels anglais a annoncé les six joueurs nommés pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison. Chelsea est logiquement le club le mieux représenté, et possède très probablement le futur vainqueur dans ses rangs. Reste à savoir si ce sera Eden Hazard ou N’Golo Kanté, les débats étant très partagés à ce sujet. Les autres candidats sont Harry Kane (Tottenham), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton) et Alexis Sanchez (Arsenal).