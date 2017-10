Ang : Deux supporters de Tottenham bannis à vie pour jet d'urine

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Mercredi dernier, Tottenham a été éliminé par West Ham en League Cup dans ce qui est uns des plus chaudes opposition entre clubs de Londres. Mais à cette occasion, deux supporters des Spurs ont été filmés alors qu'il jetait des gobelets d'urine sur ceux de West Ham. Dans un premier temps, les deux fans de Tottenham ont expliqué qu'il s'agissait de cidre, mais l'odeur n'a pas plaidé en leur faveur. D'autant plus que la vidéo montrait un des deux supporters en train d'uriner dans le gobelet. Résultat, Tottenham a identifié les deux fautifs et a décidé de les bannir à vie.