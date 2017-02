PL : Leciester dément envisager de virer Ranieri

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Un an après avoir signé l'un des plus grands exploits du l'histoire du football en devenant champion d'Angleterre, Leicester a la gueule de bois. Si le club est toujours qualifié en Ligue des champions, c'est le désastre en Premier League puisqu'après sa défaite de dimanche contre Manchester United les Foxes sont 16es au classement avec seulement un point d'avance sur Hull City, premier relégable. Et forcément, les rumeurs annonçaient déjà des jours très délicats pour Claudio Ranieri, dont il se disait qu'il pourrait sauter.

Mais ce mardi, dans un communiqué, les dirigeants de Leicester ont balayé tout cela d'un revers de la main et apporté un très vif soutien à leur entraîneur. « À la lumière de récentes spéculations, Leicester City Football Club apporte très clairement son soutien indéfectible à son manager, Claudio Ranieri. Même si tout le monde au sein du club est conscient que la forme récente doit être améliorée, les succès sans précédent obtenus ces dernières saisons ont été fondés sur la stabilité, la solidarité et la détermination à surmonter les plus grands défis. L'ensemble du club est et restera uni derrière son manager et derrière ses joueurs, collectivement et fermement focalisé sur les défis à venir », a indiqué le champion d’Angleterre en titre.