PL : Hazard prend position dans le dossier Diego Costa !

Dans : Premier League, Mercato.

En conflit avec Antonio Conte depuis début juin, Diego Costa est toujours un joueur de Chelsea, malgré l’envie de son entraîneur de s’en séparer et l’intérêt très prononcé de l’Atlético Madrid. Appelé par les dirigeants de Chelsea à revenir à l’entraînement, le joueur est toujours en vacances au Brésil et s’expose à des sanctions fortes de la part de son club, qui pourrait lui réclamer plus de 50ME.

Dans un entretien accordé à Marca, Eden Hazard souhaite que les tensions s’apaisent. L’international belge veut revoir rapidement l’ancien buteur de l’Atlético sous le maillot de Chelsea. « Nous avons passé trois saisons ensemble et nous avons tout gagné, pas la Ligue des Champions, mais nous avons gagné la Premier League. C’était un plaisir de jouer avec lui. Je le veux dans mon équipe, mais vous savez que je ne prends pas les décisions. C’est un homme bien et un joueur de premier plan. J’espère pour son avenir qu’il va trouver une solution et je veux le voir bientôt sur le terrain » a confié l’ancien ailier gauche du LOSC. Néanmoins, ce dernier risque d’être déçu car Antonio Conte n’a pas franchement l’intention de rappeler l’international espagnol en équipe première… pour l’instant.