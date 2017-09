PL : Chelsea pourrait réclamer plus de 50ME à Diego Costa !

Dans : Premier League.

Entre Diego Costa et Chelsea, le torchon ne brûle pas, il est déjà en cendres. Durant tout l’été, l’international espagnol a cherché à quitter Chelsea en raison de ses relations compliquées entre Antonio Conte. Malgré l’intérêt d’Everton et surtout de l’Atlético, aucune issue n’a été trouvée et le joueur se retrouve dans une situation inconfortable, dans un club au sein duquel il n’est plus désiré. Malgré la situation électrique, le club de Chelsea souhaite que l'ancien Colchonero rentre au bercail afin de s’entraîner et d'honorer son contrat, et ce même s'il faut l'envoyer en équipe réserve.

Oui, mais voilà. Depuis deux mois maintenant, Diego Costa est au Brésil où son quotidien ressemble à celui d’un touriste : jet-ski, foot entre amis, barbecues… Une situation qui déplaît (forcément) aux dirigeants de Chelsea, qui pourraient poursuivre le joueur en justice selon le Sunday Express. Le quotidien explique que le club londonien pourrait réclamer près de 55ME à son attaquant si ce dernier ne se présentait pas à l’entraînement rapidement. Situation électrique donc chez les Blues, dont la situation sportive est heureusement plus glorieuse : 6 points en 3 matchs de championnat depuis le début de la saison…