Officiel : Snodgrass, le remplaçant de Payet, a signé à West Ham

Robert Snodgrass s’est engagé ce vendredi soir en faveur de West Ham. Il arrive en provenance de Hull City pour un transfert pouvant aller jusqu’à 12 ME avec les bonus. Le milieu offensif écossais est annoncé comme le remplaçant de Dimitri Payet, qui ne joue plus avec les Hammers depuis presque trois semaines et l’annonce de son désir de rejoindre Marseille.

