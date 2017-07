Mercato : John Terry va signer un gros contrat à Aston Villa

Dans : Premier League, Mercato.

Libre de tout contrat après 19 saisons de bons et loyaux services du côté de Chelsea, John Terry va poursuivre sa carrière en Angleterre. Selon Sky Sports, le défenseur central devrait signer un contrat d’un an à Aston Villa dans les prochaines heures. À 36 ans, Terry s'apprête donc à parapher un dernier gros contrat puisqu'il va toucher un salaire annuel de 3,4 ME, plus 2,2 ME de bonus en cas de montée en Premier League, à Birmingham.