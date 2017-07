Mercato : Arsenal pense à Benzema pour remplacer Alexis Sanchez

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Alors qu'Alexis Sanchez est annoncé sur le départ du côté d'Arsenal au cours des prochaines semaines, les Gunners pisteraient un certain... Karim Benzema pour le remplacer.

« Je veux jouer la Ligue des Champions, mais ce n'est pas ma décision. Je dois attendre ce que va faire Arsenal ». La semaine dernière, Alexis Sanchez ne laissait planer aucun doute sur ses intentions par rapport à son avenir. L'attaquant chilien veut clairement quitter l'effectif d'Arsène Wenger cet été pour signer dans un très grand club européen. Le PSG, qui a réactivé cette piste offensive en plus de celle menant à Neymar ces derniers jours, pourrait lui permettre de rebondir au mieux. Par conséquent, et sentant le vent tourné en sa défaveur, Arsenal se doit de penser à la suite. Et selon le Daily Mail, le club londonien pisterait... Karim Benzema.

Un peu moins à l'aise au Real Madrid la saison dernière, malgré un nouveau titre en Ligue des Champions, l'attaquant français est dans les petits papiers d'Arsenal. Mais cette rumeur semble très surprenante car l'ancien buteur de l'OL se sent très bien à Madrid aux côtés de Zidane, et surtout parce que les Gunners sont déjà bien fournis en attaque avec Lacazette et Giroud. Mais dans le football, tout reste possible...