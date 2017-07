Man Utd : Lukaku a beau valoir 85ME, ce n'est pas CR7

Dans : Premier League, Liga.

Débarqué cet été à Manchester United contre un chèque de 85 millions d’euros hors bonus en provenance d’Everton, Romelu Lukaku n’a pas tardé à prendre ses marques au sein de l’équipe de José Mourinho. Effectivement, l’attaquant de 24 ans a déjà inscrit deux buts en match amical sous ses nouvelles couleurs. De quoi (déjà) établir certaines comparaisons dans la presse britannique avec un certain Cristiano Ronaldo, ancienne légende du club mancunien, parti faire les beaux jours du Real Madrid en 2009 après avoir marqué près de 120 buts chez les Reds Devils.

Interrogé au sujet du Portugais, Romelu Lukaku a refusé la comparaison. « Non, non, non. Je suis loin de ce niveau. J'ai 24 ans. Je ne peux pas dire que je suis un attaquant complet. Je ne suis pas au sommet de mon art. Il y a beaucoup de travail à faire et j'en suis ravi. Ça veut dire que je peux devenir encore meilleur qu'aujourd'hui » a confié l’international belge (56 sélections). Une chose est sûre : l’homme aux 71 buts à Everton sur les trois dernières saisons a tout pour réussir à Manchester United, où José Mourinho compte faire de lui l’homme de base de son attaque.