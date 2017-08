Man City : Mendy chambre, une légende lui colle un avertissement

Dans : Premier League, Foot Europeen, OM, Monaco.

Après s'être moqué publiquement d'un joueur de Premier League, Benjamin Mendy s'est fait remonter les bretelles par Steven Gerrard en personne.

Samedi, Manchester City a parfaitement lancé sa saison en venant difficilement à bout du promu Brighton (0-2), grâce à un premier but d'Aguero et à un but contre son camp de la tête de Lewis Dunk sur un centre tendu de Fernandinho. Ce dernier fait marquant a été beaucoup commenté en Angleterre, surtout depuis que Benjamin Mendy s'est moqué du défenseur anglais des Seagulls. Commentant le match des Citizens sur Twitter, alors qu'il soigne une blessure, le latéral gauche s'est lâché avant de s'excuser : « Bullet Header (frappe canon de la tête) (rires). Désolé pour les quelques personnes qui se sont sentis offensés. Cela n'avait rien de personnel ».

Sauf que ce message public a bien eu du mal à passer dans le microcosme du football anglais, et Steven Gerrard a notamment fustigé l'international français. « Je n’aime pas voir ça. Il n’y avait pas besoin de cela. C’est désobligeant et irrespectueux envers un collègue. Il va y avoir un moment dans la saison où Mendy commettra une erreur et il faudra qu’il soit ouvert à la critique », a lancé, sur la chaîne BT Sport, la légende anglaise, qui recadre donc Mendy pour lui montrer que le football anglais n’acceptera pas ses sorties médiatiques à moins qu'il se montre irréprochable sur le terrain.