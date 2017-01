Giroud rêve d’un duo avec Griezmann… à Arsenal

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans une vidéo publiée sur le site du Daily Mirror, l’attaquant d’Arsenal Olivier Giroud a complimenté deux de ses coéquipiers en équipe de France.

A commencer par son partenaire en club Laurent Koscielny, le pilier de la charnière centrale des Gunners. Interrogé au sujet du meilleur défenseur qu’il ait affronté, l’ancien Montpelliérain a immédiatement cité le nom du natif de Tulle, qui fait effectivement partie des meilleurs à son poste en Premier League.

Et si Giroud pouvait choisir un autre international tricolore pour venir renforcer Arsenal, qui choisirait-il ? « Peut-être Griezmann », a-t-il répondu, là encore sans trop hésiter. Il faut dire que le buteur londonien forme un duo intéressant et complémentaire avec l’avant-centre de l’Atlético Madrid chez les Bleus. Mais bon, on voit mal le manager Arsène Wenger lâcher 100 M€ pour faire sauter la clause libératoire de « Grizou ».