Arsenal : Son avenir, les résultats… Wenger fait la morale aux fans

Une fois de plus, Arsenal terminera probablement la saison sans titre majeur. Relégués à 10 points du leader Chelsea en Premier League, les Gunners auront du mal à rattraper leur retard sur le Bayern Munich après la défaite en huitième de finale aller (5-1).

Du coup, les critiques contre Arsène Wenger s’intensifient. En colère depuis des mois, voire des années, certains supporters rêvent de voir le manager partir en fin de contrat en juin prochain. Mais pour le moment, le Français n’a toujours pas pris sa décision, même s’il sait que son avenir proche se situe sur un banc de touche.

« Peu importe ce qui se passera, j'entraînerai la saison prochaine, a annoncé le technicien en conférence de presse. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est certain. Si j'ai dit que je prendrais ma décision en mars ou en avril, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne veux pas revenir sur ma décision. » En attendant, Wenger refuse d’être le bouc émissaire du club londonien.

« Ne pas chercher de fausses excuses »

« Si je pars, Arsenal ne gagnera pas tous ses matchs à l'avenir. Ce n'est pas comme si Arsenal avait gagné la Coupe d'Europe cinq fois avant que j'arrive. (...) Nous devons nous concentrer sur les vrais problèmes et ils concernent notre façon de jouer, et non pas mon avenir. Il est toujours important de ne pas chercher de fausses excuses », a ajouté l’Alsacien, qui va continuer de jouer avec les nerfs des fans mécontents.