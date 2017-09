Vidéo-arbitrage : Dortmund-Cologne à rejouer ?

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Le FC Cologne a contesté ce lundi matin devant la Ligue allemande la victoire du Borussia Dortmund sur le score de 5-0, ce dimanche.

Le litige porte sur le deuxième but marqué par les joueurs de la Ruhr. Sur l’action, après un corner, Sokratis marque sur un ballon repoussé par le gardien. Mais croyant à une faute, l’arbitre a sifflé pour arrêter le jeu avant que le ballon ne franchisse la ligne. Avec l’aide de l’arbitrage vidéo, l’homme en noir a finalement validé le but, constatant qu’il n’y avait aucune faute sur l’action. Seul problème, faute ou pas faute, le règlement est formel, le coup de sifflet arrête automatiquement le jeu et l’arbitre est obligé d’en tenir compte, ce qu’il n’a pas fait. Le FC Cologne conteste donc la légitimité du but, et le résultat final, et demande à rejouer le match.