Le nouveau téléphone original de Thomas Muller

De retour de Doha pour préparer la reprise de la saison, le Bayern Munich est revenu à Munich, accueilli comme d’habitude par quelques reporters. Peu désireux de parler à la presse, Thomas Müller a fait une feinte assez classique en faisant semblant de parler au téléphone pendant qu’il passait devant les journalistes. Seulement, personne n’a été dupé, car l’attaquant bavarois a simulé une grande conversation avec… son passeport.

Start the day with a video of Thomas Muller avoiding interviews by pretending to be on the phone, using his passport pic.twitter.com/7zEsLDRcSK