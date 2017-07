Dortmund : Aubameyang n'est plus autorisé à partir

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, Mercato.

Après un dernier appel à candidatures, le Borussia Dortmund a tranché dans le vif. Directeur sportif du BvB, Michael Zorc a annoncé à la presse ce mardi que Pierre-Emerick Aubameyang évoluerait au sein du club de la Ruhr cette saison. L’attaquant gabonais avait le feu vert pour changer de club en cas de très belle offre, mais comme l’a expliqué le dirigeant allemand, il n’y a eu aucune proposition ferme pour le transférer.

Et c’est désormais trop tard, car Dortmund a indiqué qu’il n’était désormais plus question de laisser partir son buteur vedette, le temps pour aller chercher son remplaçant étant désormais jugé comme trop court. Pas d’offres, et un club qui ferme les portes, Aubameyang sait désormais à quoi s’en tenir pour cette saison.