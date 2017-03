Bayern Munich : Option d'achat levée pour Kingsley Coman

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, Serie A, Mercato.

Ce vendredi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a réglé une bonne fois pour toutes le cas de Kinglsey Coman. Prêté pour deux saisons par la Juventus au Bayern Munich, avec une option d’achat finale de près de 20 ME, l’international français va rester en Bavière, où il avait explosé sous Pep Guardiola, mais se montre plus discret sous Carlo Ancelotti. Néanmoins, que ce soit pour l’avenir avec le club allemand, ou à la revente, l’option d’achat vaut la peine d’être levée, alors que la valeur du joueur formé au PSG est estimée à 35 ME.