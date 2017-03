PSG : Verratti porte plainte, c'est du suicide selon Riolo

Dans : PSG, Info.

C’est confirmé, Marco Verratti a porté plainte contre le journal L’Equipe pour diffamation. En cause, l’information du quotidien selon laquelle l’Italien et Blaise Matuidi seraient sortis en boîte de nuit à deux jours du match de Ligue des Champions à Barcelone.

Soutenus par le club de la capitale, l’ancien joueur de Pescara et son avocat ont publié un communiqué de presse pour démentir l’article en question. « Les informations parues dans le quotidien portent gravement atteintes à l’image de Monsieur Marco Verratti, comme joueur, époux et père de famille. Ces informations font faussement penser que Monsieur Marco Verratti mène une vie dissolue avant un match important », peut-on lire dans le communiqué.

Non cité par le clan Verratti, Daniel Riolo peut également se sentir visé, lui qui critique régulièrement l’hygiène de vie du milieu parisien. D’ailleurs, le consultant de RMC semble avoir quelques infos supplémentaires en stock qu’il pourrait bien révéler. « Verratti et le PSG sont ridicules avec cette plainte. Ils vont nous encourager à tout dire de la vie du joueur. Et ça va être moche », a prévenu Riolo sur Twitter. Autant dire que cette affaire ne fait que commencer.