PSG : Verratti buteur pas fair-play, Ménès et Domenech s'emballent

Dans : PSG, Ligue 1, Bastia.

Alors que le PSG menait 1 à 0 face à Bastia ce samedi au Parc des Princes, c'est sur un incident de jeu que Marco Verratti a marqué le deuxième but du club de la capitale. En effet, après une faute sur Matuidi, qui valait probablement un penalty, le gardien de but de Bastia est venu prendre des nouvelles du milieu parisien alors au sol à côté de son poteau. Et pendant ce temps, Verratti marquait d'une superbe frappe...à la plus grande fureur des joueurs corses, d'autant plus que Draxler masquait Leca. Forcément, les critiques sont rapidement tombés sur les réseaux sociaux. « Penalty non sifflé sur Matuidi et but de Verratti alors que Leca prend des nouvelles de Blaise. Super le fair play », ironise Pierre Ménès, tandis que Raymond Domenech est lui aussi caustique : « PSG / Bastia les parisiens pas malheureux sur ce 2ème but gag . Bravo au fair-play des Parisiens 😂 ». En retournant vers les vestiaires à la pause, le gardien bastiais a dit tout le bien qu'il pensait de cette décision aux arbitres..