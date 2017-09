PSG : Un jeune voulait partir, mais il « garde le sourire »

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Longtemps durant l’été, le jeune Lorenzo Callegari (19 ans) a pensé qu’il allait quitter le Paris Saint-Germain. Finalement, le joueur est toujours au club, faute d’accord entre le PSG et les deux principaux clubs intéressés : le Genoa et le Zénith Saint-Pétersbourg. Dans les colonnes du Parisien, le natif de Meudon a confié qu’il n’allait « pas baisser les bras » et qu’il était à fond dans le projet de la CFA du PSG.

« Ce n’est pas forcément évident à vivre. C’est vrai que mon souhait était de quitter le club cet été, développe le joueur. Après, les clubs ne sont pas tombés d’accord. Ce n’est pas forcément évident à vivre car on s’imagine partir, on prévoit des choses. Mais cela sert d’expérience. Cela fait partie de la vie d’un footballeur. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Car l’hiver dernier, déjà, on avait évoqué un départ. Cela doit me servir. Je ne vais pas baisser les bras. Au contraire. Cela me forge. Je suis à 100% dans le projet de la CFA je vais tout donner. Je garde le sourire » a-t-il confié, conscient que son heure viendra, en prêt ou au PSG dans le futur…