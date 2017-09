PSG : Un ancien dirigeant de la FFF dans l’organigramme

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain continue de modifier son organigramme. Ce vendredi, le club francilien a annoncé la création du poste de secrétaire général. Des fonctions qui seront occupées par Victoriano Melero (48 ans). « Il aura pour mission de coordonner les stratégies d'affaires juridiques, d'affaires publiques, de conformité et d'assurances intéressant le club » et « assurera les relations avec les clubs et institutions françaises, européennes et internationales en relation avec le Président Nasser Al-Khelaïfi », a indiqué le vice-champion de France.

A noter que le nouveau dirigeant parisien a été membre de la Fédération Française de Football où il a exercé en tant que directeur général adjoint, directeur de cabinet du président et coordinateur du programme fédéral de l’Euro 2016.