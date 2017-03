PSG : Thiago Silva refuse de lire L'Equipe, il dit pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Touché dans son orgueil après la déroute du Paris Saint-Germain à Barcelone en Ligue des Champions mercredi dernier (6-1), Thiago Silva s'est énervé contre la presse.

Le club de la capitale française vient de connaître la pire désillusion de son histoire européenne en subissant la fameuse remontada du Barça. Si tout le monde est coupable à Paris après une telle raclée, Thiago Silva est forcément pointé du doigt. Absent lors de la victoire au match aller (4-0), durant lequel Kimpembe l'avait parfaitement remplacé, le défenseur brésilien a réalisé une faute professionnelle au retour en étant incapable de réveiller son équipe. Interrogé, après la victoire du PSG à Lorient dimanche (1-2), sur son manque de leadership, O Monstro a botté en touche...

« C’était difficile après le Barça. Mais, en y pensant, on se fait du mal. On doit arrêter d’y penser et avancer. Il y a beaucoup de gens qui parlent dans la presse. Parfois cela fait mal si tu regardes, mais nous avons un peu plus d’expérience. On ne doit pas regarder ce qui sort. On doit penser à l’avenir. On en a parlé entre nous, pour justement arrêter de parler ce match-là. On n’a pas fait un bon match à Barcelone, mais il y avait des erreurs incroyables et aussi l’arbitrage... Il faut montrer notre jeu, notre personnalité maintenant, surtout qu’on a un match important contre Lyon dimanche. Ce que dit L’Equipe sur mon leadership ? Je ne lis pas L’Equipe ! », a lancé, sur Canal Supporters, le capitaine parisien, qui n'apprécie donc pas du tout les critiques.